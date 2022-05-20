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Ekonomi

Tarımsal sulama amaçlı yapılar DSİ tarafından TOKİ'ye yaptırılabilecek

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, 2022 ve 2023 yılları yatırım programlarında yer almak ve belirlenen işlerle sınırlı kalmak kaydıyla, tarımsal sulama amaçlı yapıları Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) yaptırabilecek.

Zeynep Çetinkaya   | 20.05.2022
Tarımsal sulama amaçlı yapılar DSİ tarafından TOKİ'ye yaptırılabilecek

Ankara

DSİ Genel Müdürlüğünün "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Aracılığıyla Yaptıracağı Tarımsal Sulama Amaçlı Yapıların Finansman Maliyetlerinin Karşılanmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla tarımsal hasılayı artırmaya yönelik sulama yapılarını ivedilikle milli ekonomiye kazandırmak üzere DSİ Genel Müdürlüğünce TOKİ'ye yaptırılan söz konusu yapılar için oluşacak finansman maliyetlerinin karşılanmasına ilişkin hususlar düzenlendi.

Buna göre, 2022 ve 2023 yılları yatırım programlarında yer almak ve kararda ekli listede yer verilen işlerle sınırlı kalmak kaydıyla, tarımsal sulama yapıları DSİ Genel Müdürlüğü tarafından TOKİ'ye yaptırılabilecek.

Anılan listede, çeşitli illerde 143 sulama projesi bulunuyor.

DSİ Genel Müdürlüğünce uzun vadeli ödeme planına göre yaptırılan işlerin yapım maliyetleri (TOKİ hizmet bedeli dahil) Genel Müdürlük bütçesinden TOKİ'ye, finansman maliyetleri ise gelir kaybı ödemeleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığınca TOKİ adına Ziraat Bankasına ödenecek.

TOKİ, DSİ Genel Müdürlüğünden temin ettiği yapım maliyeti tutarlarını, Ziraat Bankasından kullandığı finansman koşullarına bağlı olmak üzere bankaya vadesinde ödemekle yükümlü olacak.

Karar kapsamında yapılan ödeme ve ödemeye ilişkin işlemler yıllık bazda Hazine Kontrolörleri Kurulunca incelenecek.

Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce DSİ Genel Müdürlüğünce TOKİ'ye yaptırılmasına başlanan tarımsal sulama yapılarının tamamlanmayan kısmı bakımından da Karar hükümleri uygulanacak.

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