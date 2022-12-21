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Ekonomi

Tarımsal girdi fiyat endeksi ekimde yıllık yüzde 134,76, aylık yüzde 2,68 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), ekimde yıllık bazda yüzde 134,76, aylık yüzde 2,68 artış gösterdi.

Enes Duran   | 21.12.2022
Tarımsal girdi fiyat endeksi ekimde yıllık yüzde 134,76, aylık yüzde 2,68 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ekimde aylık bazda yüzde 2,68, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 134,76 yükseldi.

Endeks, geçen yılın aralık ayıyla karşılaştırıldığında yüzde 97 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 105,81 arttı.

Ana gruplarda, geçen aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,34, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 5,43 artış gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre ise tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 100,96, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 140,04 yükseliş kayıtlara geçti.

Alt gruplar

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 38,42 ile veteriner harcamaları ve yüzde 63,76 ile diğer mal ve hizmetler oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 196,89 ile enerji ve yağlar, yüzde 192,52 ile gübre ve toprak geliştiriciler olarak belirlendi.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 4 alt grupta daha düşük, 7 alt grupta daha yüksek değişim görüldü.

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 0,39 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 0,67 ile makine bakım masrafları oldu. Aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 6,79 ile malzemeler, yüzde 4,11 ile enerji ve yağlar olarak tespit edildi.

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