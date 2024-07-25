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Ekonomi

Stellantis'in yılın ilk yarısındaki net karı yüzde 48 düştü

Stellantis'in karı yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 48 geriledi.

Nuran Erkul Kaya  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
Stellantis'in yılın ilk yarısındaki net karı yüzde 48 düştü

Londra

Şirketin yılın ilk yarısına ilişkin açıkladığı finansal sonuçlara göre, Stellantis'in yılın ilk yarısındaki net geliri yüzde 14 düşüşle 85 milyar avro oldu.

Stellantis'in bu dönemdeki net karı ise yıllık bazda yüzde 48 azalarak 5,6 milyar avroya geriledi.

Şirketin açıklamasında, yılın ilk yarısındaki finansal performansında, düşük hacimli satışlar, yeniden yapılandırma maliyetleri ve özellikle Kuzey Amerika'daki düşük pazar payından kaynaklanan olumsuzlukların etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, Stellantis'in yakın vadede önemli bir ürün dalgasını piyasaya sürmeye hazırlandığı ifade edilerek, Kuzey Amerika ve Avrupa bölgesinde yılın ikinci yarısı ve 2025'te performansını iyileştirme fırsatlarına odaklandığı kaydedildi.

Stellantis'in bünyesinde, Citroen, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot, Vauxhall, Alfa Romeo dahil olmak üzere 14 marka bulunuyor.

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