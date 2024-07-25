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Ekonomi

İstanbul Havalimanı Avrupa'daki liderliğini sürdürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1485 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı statüsünü koruduğunu bildirdi.

Mustafa Çalkaya  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
İstanbul Havalimanı Avrupa'daki liderliğini sürdürüyor

Ankara

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirdi.

Rapordaki hava trafik istatistiklerine değinen Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"15-21 Temmuz tarihlerinde ülkemiz, havalimanlarından günlük ortalama 3 bin 959 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeleri arasında 6. sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1485 uçuş ile Paris Charles de Gauelle ve Amsterdam havalimanlarını geride bırakarak Avrupa'nın en yoğun havalimanı statüsünü korudu. Raporda yer alan küresel ölçekli 25 havalimanı içerisinde 15-21 Temmuz tarihlerinde ortalama 745 günlük uçak kalkışının gerçekleştiği İstanbul Havalimanı dünya genelinde de 7. sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'mız, Avrupa'yı dünya sıralamasında ilk sırada temsil eden havalimanı."

- "Türk hava sahası Avrupa'nın en verimli hava sahalarından"

Antalya Havalimanı'nın ise günlük ortalama 1036 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanları sıralamasında 8. olduğuna ve Palma de Mallorca ile Rome Fiumicino havalimanları önündeki yerini koruduğuna işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu dönemde EUROCONTROL hava sahasında uçuş başına ortalama 7,5 dakikalık bir gecikme yaşanırken, EUROCONTROL üyeleri arasında ortalama 1 dakikadan fazla gecikme yaşandı. Budapeşte, Ukrayna hava sahasından kaynaklı oluşan kısıtlamalardan dolayı ortalama 9,4 dakikalık gecikme ile en yüksek gecikme yaşayan hava sahası oldu. Türk hava sahası ise bu dönemde, uçuş başına 0,5 dakikanın altındaki gecikme süresi ile Avrupa'nın en verimli hava sahalarından biri oldu."

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