Dolar
34.25
Euro
37.34
Altın
2,773.92
ETH/USDT
2,633.20
BTC/USDT
72,301.00
BIST 100
8,975.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul’da Türkiye Otelciler Birliği tarafından düzenlenen programda konuşuyor.
logo
Ekonomi

Stellantis'in üçüncü çeyrek geliri yüzde 27 azaldı

Otomobil şirketi Stellantis'in bu yılın üçüncü çeyreğindeki net geliri yıllık bazda yüzde 27 gerilemesine rağmen analistlerin beklentilerini aştı.

Nuran Erkul Kaya  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
Stellantis'in üçüncü çeyrek geliri yüzde 27 azaldı

Londra

Şirket, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Stellantis'in bu dönemdeki net geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 azalarak 33 milyar avro oldu.

Bu düşüş, daha zayıf sevkiyat hacimleri, fiyatlandırma ve döviz kuru etkilerinden kaynaklandı. Şirketin konsolide sevkiyatları bu dönemde yıllık bazda yüzde 20 geriledi.

Piyasa beklentisi Stellantis'in bu dönemde 31,1 milyar avro net gelir sağlayacağı yönündeydi.

Şirket, bu yıl içinde 20 yeni ürünün tanıtımını tamamlama yolunda ilerlediğini duyurdu.

Stellantis Mali İşler Direktörü (CFO) Doug Ostermann, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, şirketin bu dönemdeki performansının potansiyelinin altında olmasına rağmen operasyonel sorunlara yönelik kaydedilen ilerlemeden memnun olduğunu belirterek, "Envanterler önemli ölçüde azaltıldı ve yıl sonu hedeflerine ulaşma yolundayız, ayrıca ABD pazar payının istikrar kazandığını görüyoruz. Avrupa'da ise sıkı kalite gereklilikleri, belirli yüksek hacimli ürünlerin başlangıcını geciktirdi. Ancak zorlukların çözümünde kaydedilen ilerlemelerle 2025 ve sonrasına getirilecek olan nesil yeni ürün dalgamızın sağladığı önemli ölçüde genişleyen etki alanından yakında fayda sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Al Attiyah ile görüştü
İklim değişikliği son 20 yıldaki şiddetli hava olaylarının yoğunluğunu artırdı
Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınma anı
2025 hac kuraları çekildi
Rize-Artvin Havalimanı'nda yeni pist aydınlatma sistemi kuruldu

Benzer haberler

Stellantis'in üçüncü çeyrek geliri yüzde 27 azaldı

Stellantis'in üçüncü çeyrek geliri yüzde 27 azaldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet