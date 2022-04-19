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Ekonomi, Koronavirüs

Stellantis Rusya'da araç üretimini lojistik zorluklarla askıya aldı

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Stellantis, lojistik zorluklar ve Moskova'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya'daki fabrikasında üretimi durdurduğunu açıkladı.

Bahattin Gönültaş   | 19.04.2022
Stellantis Rusya'da araç üretimini lojistik zorluklarla askıya aldı

Berlin

Şirketten yapılan açıklamada, tüm yaptırımlara uyumu sağlamak ve çalışanları korumak için Moskova'nın 200 kilometre güneydoğusundaki Kaluga'da üretim faaliyetlerinin askıya alındığı bildirildi.

Dünyanın en büyük dördüncü otomobil üreticisi olan Stellantis, Rusya'da Peugeot, Citroen, Opel, Fiat ve Jeep markalarının üretimini gerçekleştiriyor. Stellantis, söz konusu markaların satışını da yapıyor.

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Stellantis Rusya'da araç üretimini lojistik zorluklarla askıya aldı
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