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Ekonomi

'Eskişehir simidi'nin coğrafi işaret tescili yapıldı

Eskişehir Ticaret Odasının (ETO) başvurusu sonucu "Eskişehir simidi", Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret olarak tescillendi.

Deniz Açık   | 19.04.2022
'Eskişehir simidi'nin coğrafi işaret tescili yapıldı

Eskişehir

Eskişehir Ticaret Odasından (ETO) başvurusu sonucu "Eskişehir simidi", Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret olarak tescillendi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, 23 Aralık 2019'da ETO tarafından yapılan başvuru neticesinde Eskişehir simidinin coğrafi işareti kente kazandırıldı. Çibörek, met helvası, Sivrihisar incili küpesi, Sivrihisar cebesi, Sorkun çömleğinin ardından Eskişehir simidiyle kentin ETO tarafından tescil ettirilen ürün sayısı 6'ya çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ETO Başkanı Metin Güler, Eskişehir ile özdeşleşmiş ürünlere sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.

ETO'nun kente özgü ürünleri korumak, isimlerini ve geleceklerini güvence altına almak için tescil çalışmalarına son yıllarda çok önem verdiğini anlatan Güler, son 5 yılda yaptıkları çalışmalarla şehrin coğrafi işaretli ürün sayısını artırdıklarını ifade etti.

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