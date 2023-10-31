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Ekonomi

ABD grevi Stellantis’e 3 milyar avro kaybettirdi

Dünyanın üçüncü büyük araç üreticisi Stellantis, Kuzey Amerika'daki tesislerinde son haftalarda üretimi kısıtlayan uzun süreli grevlerin yaklaşık 3 milyar avro gelir kaybına mal olduğunu bildirdi.

Bahattin Gönültaş  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
ABD grevi Stellantis’e 3 milyar avro kaybettirdi

Berlin

Stellantis, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin üçüncü çeyrek geliri 43,7 milyar avroluk analist tahminlerini aşarak yıllık yüzde 7 artarak 45,1 milyar avro yükseldi.

ABD’de ücret artışları nedeniyle altı hafta süren grevlerin Stellantis’in gelirinde 3 milyar avroluk gerilemeye neden oldu

Söz konusu grev döneminde Stellantis’in vergi öncesi faaliyet karı yaklaşık 750 milyon avro azaldı.

ABD'de üç büyük otomobil üreticisi Ford, GM ve Stellantis'e karşı 1 aydan fazla süren grevlerin ardından Stellantis Group, geçen hafta Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW) ile geçici anlaşma imzalamıştı.

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