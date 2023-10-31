ABD grevi Stellantis’e 3 milyar avro kaybettirdi
Dünyanın üçüncü büyük araç üreticisi Stellantis, Kuzey Amerika'daki tesislerinde son haftalarda üretimi kısıtlayan uzun süreli grevlerin yaklaşık 3 milyar avro gelir kaybına mal olduğunu bildirdi.
Berlin
Stellantis, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, şirketin üçüncü çeyrek geliri 43,7 milyar avroluk analist tahminlerini aşarak yıllık yüzde 7 artarak 45,1 milyar avro yükseldi.
ABD’de ücret artışları nedeniyle altı hafta süren grevlerin Stellantis’in gelirinde 3 milyar avroluk gerilemeye neden oldu
Söz konusu grev döneminde Stellantis’in vergi öncesi faaliyet karı yaklaşık 750 milyon avro azaldı.
ABD'de üç büyük otomobil üreticisi Ford, GM ve Stellantis'e karşı 1 aydan fazla süren grevlerin ardından Stellantis Group, geçen hafta Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW) ile geçici anlaşma imzalamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.