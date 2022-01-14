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Ekonomi

SSK ve Bağ-Kur aylıkları tatil günlerine denk gelse de zamanında ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK ve Bağ-Kur aylık ödemelerinin, resmi tatil veya hafta sonuna denk gelse bile zamanında ödeneceğini bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 14.01.2022
SSK ve Bağ-Kur aylıkları tatil günlerine denk gelse de zamanında ödenecek

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki aylık ödemelerde yeni düzenlemeye gidildiği belirtildi.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe göre, aylık ödemelerin resmi tatil ya da hafta sonuna denk gelse bile zamanında ödeneceği ifade edilen açıklamada, "SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki aylık ödemeler, cumartesi gününe rastlaması halinde cuma, pazar gününe rastlaması halinde ise pazartesi ödenmekteydi. Resmi tatil olan 23 Nisan ve 19 Mayıs günlerine rastlayan ödemeler de yine bir sonraki gün ya da bir önceki gün ödenmekteydi." bilgisine yer verildi.

Yönetmeliğin 69. maddesinde yapılan değişiklikle 1 Ocak'tan itibaren hafta sonu ya da resmi tatile rastlayan aylık ödemelerin aynı gün ödenmesi olanağının getirildiği belirtilen açıklamada, böylelikle sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme günü konusunda yaşadıkları mağduriyetin giderildiği kaydedildi.

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