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Ekonomi

SPK Başkanı Gönül: (Yüksek karlı gizli fon davası) Sermaye Piyasası mevzuatına göre bu, tamamen dolandırıcılık

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" olarak bilinen davaya ilişkin, "Söz konusu olay, bir dolandırıcılık olayı. Sermaye Piyasası mevzuatına göre bir fon değil bu, tamamen dolandırıcılık." dedi.

Seval Ocak  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
SPK Başkanı Gönül: (Yüksek karlı gizli fon davası) Sermaye Piyasası mevzuatına göre bu, tamamen dolandırıcılık

TBMM

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, ekonomi alanında düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

Komisyonda teklifin SPK'ye ilişkin maddelerine ilişkin açıklamalarda bulunan SPK Başkanı Gönül, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın, "Yüksek karlı gizli fon vaadiyle yaşanan dolandırıcılık" davasını gündeme getirmesi ve bu fonlar hakkında soruşturma açılıp açılmayacağını sorması üzerine şunları söyledi:

"Söz konusu olay, bir dolandırıcılık olayı. Sermaye Piyasası mevzuatına göre bir fon değil bu, tamamen dolandırıcılık. Adının fon olması, fon olarak lanse edilmesi mevzuatımızdaki fonu kapsamıyor."

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