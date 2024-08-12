Dolar
33.55
Euro
36.65
Altın
2,442.42
ETH/USDT
2,591.40
BTC/USDT
58,251.00
BIST 100
9,962.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da Kazakistan Tarım Bakanı Aydarbek Saparov ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Ekonomi

Soğutma sisteminde yangın çıkan Zaporijya, Avrupa'nın en büyük nükleer güç santrali konumunda

Avrupa'nın en büyük nükleer güç santrali (NGS) Zaporijya'nın soğutma sisteminde dün çıkan yangın önemli oranda söndürülürken, Rusya ve Ukrayna gelişmelere ilişkin birbirlerini suçluyor.

Emre Gürkan Abay  | 12.08.2024 - Güncelleme : 12.08.2024
Soğutma sisteminde yangın çıkan Zaporijya, Avrupa'nın en büyük nükleer güç santrali konumunda

Moskova

1984-1995 yıllarında inşa edilen Zaporijya NGS, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise 9. büyük nükleer santrali olarak biliniyor.

Ukrayna'nın güneydoğusunda, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas'ın ise batısında kalan Zaporijya NGS, Dnipro Nehri'nin kıyısında yer alıyor.

Her biri 950 megavatlık toplam 6 reaktöre sahip santral, toplam 5700 megavatsaat elektrik üretimiyle yaklaşık 4 milyon haneye enerji tedarik edebiliyor.

Mart 2022'de Rusya'nın kontrolüne geçen santralin çevresine topçu ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlenirken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

Rusya tarafından ele geçirilmeden önce Ukrayna'nın elektrik ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayan santral, geçen yıl "soğuk durdurma" durumuna geçmişti.

Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya'nın sözde Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, dün yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun saldırısı nedeniyle Zaporijya NGS'nin soğutma sisteminde yangın çıktığını bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise santralde çıkan yangın için "Rusya tarafından çıkarıldı." ifadesini kullanmıştı.

Son olarak Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Zaporijya NGS'nin soğutma sisteminde çıkan yangının önemli oranda söndürüldüğünü bildirdi.

Rus yetkililer, bölgedeki radyasyon seviyesinde herhangi bir değişim yaşanmadığını duyurdu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) konuya ilişkin açıklamasında, "Nükleer güvenlik açısından herhangi bir etki rapor edilmedi." değerlendirmesinde bulunuldu.

UAEA yetkilileri tesiste zaman zaman denetimler yapıyor.

Rusya: Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin soğutma sistemindeki yangın radyasyon tehlikesi yaratmadı

Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) soğutma sisteminde çıkan yangının kontrol altında olduğu ve radyasyon tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Rusya Federal Çevre, Teknolojik ve Nükleer Denetim Servisi'nden yapılan yazılı açıklamada, kurumun Zaporijya NGS'deki denetimini tamamladığı belirtildi.

Ukrayna ordusunun dün insansız hava aracıyla yaptığı saldırı nedeniyle santralin soğutma sisteminde yangın çıktığı kaydedilen açıklamada, "Yangın lokalize edildi, yangının yayılma tehlikesi bulunmuyor." ifadesine yer verildi.

Santraldeki güç ünitelerinin "soğuk" durumda olduğuna işaret edilen açıklamada, "Yangın, Zaporijya NGS’nin nükleer ve radyasyon güvenliğini etkilemedi. Radyasyon seviyesi normal düzeyde." bilgisi verildi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev de Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) saldırının kaynağını tespit etmesi ve olayın uluslararası alanda siyasi değerlendirmesini yapması gerektiğini söyledi.

Ukrayna ordusunun santralin güvenliğini tehlikeye attığını vurgulayan Likhachev, "Dün gece Zaporijya santralinde yaşananlar, nükleer santrallerin altyapısını hedef alan, hedefli bir saldırganlığın tamamen farklı bir seviyesidir." dedi.

Likhachev, santralin soğutma sisteminin onarılıp onarılamayacağına yönelik inceleme yapacaklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
CHP'deki "para sayma" görüntülerine ilişkin iddianame kabul edildi
Dışişleri Bakanı Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Selassie ile bir araya geldi
Dicle Teknokent yüzde 100 doluluk oranıyla 500 kişiye istihdam sağlıyor
Tekirdağ'da servis midibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 12 işçi yaralandı
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Benzer haberler

Soğutma sisteminde yangın çıkan Zaporijya, Avrupa'nın en büyük nükleer güç santrali konumunda

Soğutma sisteminde yangın çıkan Zaporijya, Avrupa'nın en büyük nükleer güç santrali konumunda

Rusya'da Kursk'un ardından Belgorod bölgesinde de tahliyeler başladı

Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ndeki yangın önemli oranda söndürülürken Rusya ile Ukrayna birbirini suçladı

Rusya ile Ukrayna ordusu arasında Kursk bölgesinde 6 gündür çatışmalar sürüyor

Rusya ile Ukrayna ordusu arasında Kursk bölgesinde 6 gündür çatışmalar sürüyor
Rusya: Kursk kentindeki binaya Ukrayna'ya ait füzenin düşmesi sonucu 13 kişi yaralandı

Rusya: Kursk kentindeki binaya Ukrayna'ya ait füzenin düşmesi sonucu 13 kişi yaralandı
Rusya'nın Kursk bölgesinden 76 binden fazla kişi tahliye edildi

Rusya'nın Kursk bölgesinden 76 binden fazla kişi tahliye edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet