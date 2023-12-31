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Ekonomi

Sivas'ta iyotlu kaynak tuzu üretimi mesaisi sürüyor

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Tuzlagözü köyünde üretilen iyotlu kaynak tuzunun hasadı sürüyor.

Halife Yalçınkaya  | 31.12.2023 - Güncelleme : 31.12.2023
Sivas'ta iyotlu kaynak tuzu üretimi mesaisi sürüyor Fotoğraf: Halife Yalçınkaya/AA

Sivas

İlçe merkezine 26 kilometre uzaklıktaki tuzlada büyük emeklerle toplanan iyotlu tuz, ağırlıklı olarak iç piyasada hamile kadınlar tarafından tüketiliyor.

Tuzlanın kadın işletmecisi Habibe Belgin Yılmaz, AA muhabirine, tuz havuzlarında yılda yaklaşık 25 ton tuz ürettiklerini söyledi.

İyot oranı yüksek tuzu çıkarmak için farklı metot kullandıklarını anlatan Yılmaz, tuz ocağında 125 aktif havuzda üretim yaptıklarını belirtti.

Yılmaz, "İyot güneşle temas ettiği anda uçmaya başlıyor. İyotun kaçmasını önlemek zorlaşıyor. Bu nedenle iyotlu tuzun üretimini genellikle sonbahara güneşsiz havalara bırakıyoruz." dedi.

Taş göllerde oluşan tuzu çok bekletmeden direkt çuvallara doldurduklarını ifade eden Yılmaz, daha sonra ambalajladıkları tuzdaki maksimum derecede iyotu yakalamaya çalıştıklarını dile getirdi.

"Yıllık 25-30 tonluk üretim yapıyoruz"

Yılmaz, sözleri şöyle sürdürdü:

"Yıllık 25 ile 30 ton arasında üretim yapıyoruz ama sezonun kalan kısmında normal kaynak tuzu üretimine devam ediyoruz. Bunlar da sağlıklı bir şekilde kullanılıyor. Ama biz özellikle sezon sonundaki bu iyotlu tuza odaklanıyoruz. Bu tuz ocağında iyot değerini yakalamış durumdayız. Onun haricinde bu tuz 80 mineral içeriyor. Bu da piyasadaki diğer tuzlara baktığımız zaman çok yoğun bir oran. Tuzumuzu iç pazarda genelde hamile kadınlar tercih ediyor. Çünkü hamilelikte iyotun önemli olduğu söyleniyor. Bir de Karadeniz Bölgesi'nde guatr ile ilgili bazı sorunlar olduğu söyleniyor. Bu nedenle iyot kullanması önerilen kişilere yardımcı oluyoruz. Çünkü sonradan katılan iyotun vücuda faydadan çok zararı var."

"Hamilelerin hamilelik buyunca düzenli olarak iyot alması gerekiyor"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çağlar Yıldız da gebelikte günlük iyot alımının önemli olduğunu dile getirdi.

İyotun, tiroid hormonu için önemli bir element olduğunu vurgulayan Yıldız, şöyle konuştu:

"Hamileler iyot almadıkları zaman tiroid bezleri yavaş çalışır. Bu da guatra neden olur. Hamilelik döneminde kadınları sıkıntıya sokabiliyor. Böyle olunca da çocuk zarar görebiliyor. Bu nedenle hamilelerin hamilelik buyunca düzenli olarak iyot alması gerekiyor. Hekimler olarak bunu tavsiye ediyoruz."

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