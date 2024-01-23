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Ekonomi

Sinop'ta bal rekoltesindeki düşüş sürüyor

Sinop Arıcılar Birliği Başkanı Metin Oktay Fındık, bal rekoltesinin bu yıl da iyi olmasını beklemediklerini söyledi.

Kenan Türkseven  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
Sinop'ta bal rekoltesindeki düşüş sürüyor

Sinop

Fındık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklim şartları ve Gal arısı böceğinin rekolteyi olumsuz etkilediğini belirtti.

İklim şartları nedeniyle arıların çoğalamadığını, bitkilerde de ballaşmanın azaldığını ifade eden Fındık, "Oluşan bu etkenlerin yanı sıra son yıllarda en önemlisi Gal arısı böceği problemi yaşanması. Bu böcek kestane çiçek ve yapraklarına larvalarını bırakarak çoğalıyor, kestane ağaçlarının kurumasına sebep oluyor." dedi.

Fındık, kestane ile kestane balı üreticisinin bu nedenle mağduriyet yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Üreticilerimiz, 'Eğer bir iki yıl daha böyle giderse arıcılığı bırakmak zorunda kalacağız. Bal miktarı azalıyor, maliyetler çok yükseldi.' şeklinde sorunlarını dile getiriyorlar. Önceki yıllarda 300-500 kilogram bal alan bal üreticilerimiz, son yıllarda yaşanan rekoltedeki düşüş nedeniyle ancak 30 ile 50 kilogram arasında bal alabiliyor. Bu kapsamda kestane dal kanseri ve Gal arısı böceği etkileri kestane balı rekoltesinin düşmesinin en büyük etkenleri arasında gösteriliyor."

Sinop'ta bal üretiminin çok yüksek olmadığını ancak kalitenin oldukça iyi olduğunu anlatan Fındık, şu değerlendirmede bulundu:

"Sinop'ta tıbbi bal niteliğinde bir bal üretimi söz konusu. Sinop kestane balının besleyiciliği ve prolin değerleri çok yüksek. Sinop'un bitki türü ve çeşitliği oldukça zengin. Bundan dolayı Sinop'ta kestane balı ve çiçek balı kalitesi oldukça yüksek. Buna bağlı bal fiyatları da artmış durumda. Piyasada kestane balı bulmak zor. Arıcılık biterse dünyada üretim de biter. Bu anlamda arıcılığın bitmemesi gerekli. Bu konuda Tarım Bakanlığının arıcılara ayrı bir önem vermesi gerekiyor."

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