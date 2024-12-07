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Ekonomi

Sigortaya tabi mevduat tutarı 950 bin TL'ye yükseltildi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), sigortaya tabi mevduat tutarının 650 binden 950 bin liraya yükseltildiğini bildirdi.

Gökhan Yıldız  | 07.12.2024 - Güncelleme : 07.12.2024
Sigortaya tabi mevduat tutarı 950 bin TL'ye yükseltildi

İstanbul

TMSF'nin fon kurulu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, halihazırda 650 bin lira olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarının 2025 takvim yılı başından geçerli olmak üzere 950 bin lira olarak belirlenmesine, bu düzenlemenin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 116. maddesi 8. fıkrası hükmü uyarınca Resmi Gazete'de yayımlanmasına karar verildi.


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