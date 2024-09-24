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Ekonomi

Şeker pancarı alım fiyatı ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatının kota tamamlama primiyle birlikte ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Mehmet Can Toptaş  | 24.09.2024 - Güncelleme : 24.09.2024
Şeker pancarı alım fiyatı ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlendi

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu yılın şeker pancarı alım fiyatına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Türkşeker tarafından 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatı kota tamamlama primi ile birlikte ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlenmiştir. Çiftçilerimize hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.


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