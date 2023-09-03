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Ekonomi

Sakarya'da 60 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen GES üretime başladı

Sakarya'da yıllık 4 bin hanenin ihtiyacına eşdeğer elektrik enerjisi üretecek Karaman Güneş Enerjisi Santrali (GES) devreye alındı.

Uğur Subaşı  | 03.09.2023 - Güncelleme : 03.09.2023
Sakarya'da 60 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen GES üretime başladı

Sakarya

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresince (SASKİ) çevreci anlayışla yapımı tamamlanan santralde enerji üretiminin resmi olarak başladığı belirtildi.

Açıklamada, Karaman Mahallesi'nde 60 milyon liralık yatırımla, 55 bin metrekare alana kurulan 14 bin güneş paneli ile üretilecek yılda 4 bin hanenin enerji ihtiyacına eş değer elektriğin, SASKİ bünyesindeki tesislerde kullanılacağı bildirildi.

Kurulu gücü 5 MW (megavat) olacak santralin aynı zamanda milli enerji politikalarına katkı sağlayan projeler arasında yer alacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çevreci belediyecilik anlayışımıza yakışır şekilde yürüttüğümüz GES projesi sayesinde enerjinin geleceğine yatırım yaptık. İlgili kurumun yetkilileri yaptıkları incelemelerde sorun olmadığını ve projenin takdir edilmesi gerektiğini belirttiler. Ürettiğimiz elektrik sayesinde ciddi oranda tasarruf sağlayacağız. Sağladığımız tasarrufları ise şehrimize hizmet olarak geri kazandıracağız. Sakarya’nın ilk ve tek arazi tipi güneş enerji santrali hayırlı olsun."

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