Dolar
36.30
Euro
37.86
Altın
2,935.41
ETH/USDT
2,707.80
BTC/USDT
96,234.00
BIST 100
9,763.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara’nın bazı kesimlerinde kar yağışı başladı Ankara’nın bazı kesimlerinde kar yağışı başladı
logo
Ekonomi

Rus iş dünyası yaptırım baskısının azalmasını beklemiyor

Rusya Sanayici ve Girişimciler Birliği (RSPP) Başkanı Aleksandr Şohin, ABD'nin Rusya karşıtı yaptırımları hafifletme ihtimaline rağmen Avrupa'nın baskıyı sürdüreceğini belirtti.

Emre Gürkan Abay  | 19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
Rus iş dünyası yaptırım baskısının azalmasını beklemiyor

Moskova

Şohin, başkent Moskova'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Rus şirketlerinin yaptırım baskısıyla mücadelesini sürdürdüğünü söyledi.

Batılı ülkelerin 2014'ten bu yana yeni teknolojiler konusunda Rus şirketlerine kısıtlamalar uyguladığına işaret eden Şohin, "Rusya'da bu baskıyı en çok hisseden sektörlerin başında akaryakıt ve enerji geliyor." ifadesini kullandı.

Rus şirketlerin yeni pazarlara girerken de zorluklar yaşadığını anlatan Şohin, "Sadece enerji sektöründe değil aynı zamanda nakliye, lojistik ve ödemeler konusundaki zorluklar ve sorunlar da devam ediyor." dedi.

Şohin, Rusya'ya yönelik yaptırımların hafifletilmesine ilişkin öngörüsünü de paylaşarak, "ABD'liler hafifletebilir ancak Avrupalılar baskıyı artırabilir. Bu nedenle 2025'te yaptırım baskısının belirgin bir şekilde hafifletilmesini beklemek için hiçbir neden bulunmuyor." diye konuştu.

Batılı ülkeler Ukrayna savaşının ardından Rusya'ya yönelik kapsamlı yaptırımlar uygulamaya başlarken, yakın zamanda başlayan Rusya-ABD görüşmeleri nedeniyle Rus piyasaları ve Rus rublesinde değer kazançları yaşandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Filistin meselesi genel olarak bir insanlık meselesi haline geldi
"Yenidoğan çetesi" davasının üçüncü duruşması yarına ertelendi
Balıkesir'de traktör ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
Narin Güran cinayetiyle ilgili 4 çocuk hakkında bazı suçlardan takipsizlik kararı
"Yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında 34 sağlık personeli meslekten men edildi

Benzer haberler

Rusya Devlet Başkanı Putin: Riyad’da yapılan müzakerelerin sonuçları olumlu

Rusya Devlet Başkanı Putin: Riyad’da yapılan müzakerelerin sonuçları olumlu

Rus iş dünyası yaptırım baskısının azalmasını beklemiyor

Zelenskiy'den Trump'ın açıklamalarına tepki: Dezenformasyon balonunun içinde yaşıyor

Fransa, Avrupa'nın güvenliği konusunda artık ABD'ye bağlı kalmaması gerektiğini belirtti

Fransa, Avrupa'nın güvenliği konusunda artık ABD'ye bağlı kalmaması gerektiğini belirtti
İsrail, ABD'de yeni yönetimin göreve başlamasıyla Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye hız verdi

İsrail, ABD'de yeni yönetimin göreve başlamasıyla Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye hız verdi
Zelenskiy, Rus saldırıları sürerken Riyad'daki barış toplantısının "üzücü" olduğunu söyledi

Zelenskiy, Rus saldırıları sürerken Riyad'daki barış toplantısının "üzücü" olduğunu söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet