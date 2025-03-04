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Ekonomi

Reel efektif döviz kuru endeksi şubatta geriledi

Reel efektif döviz kuru endeksi, Şubat 2025'te TÜFE bazında 0,34 puan azalarak 74,96'ya geriledi.

Mahmut Çil  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Reel efektif döviz kuru endeksi şubatta geriledi

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 0,34 puan azalışla 74,96 oldu. Endeks, Ocak 2025'te 75,30 düzeyindeydi.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 0,71 puan düşüşle 99,01'den 98,30'a geriledi.

Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 12,01 puan, Yİ-ÜFE bazında da 7,45 puan arttı.

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