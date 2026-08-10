Turkcell'in TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlediği "5G ve Yapay Zeka ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması"nın final etabı tamamlandı.

"5G ve Yapay Zeka ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması"nda final heyecanı yaşandı Turkcell'in TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlediği "5G ve Yapay Zeka ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması"nın final etabı tamamlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell'in T3 Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirdiği yarışmaya Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) başta olmak üzere, 11 ülke ve 150'yi aşkın üniversiteden 745 takım başvurdu.

Yarışmanın final etabı, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Yerleşkesi'ndeki Turgut Özal Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim öğrencilerine yönelik yarışmada, ön elemeleri başarıyla geçen 163 takım arasından en yüksek puan alan 20 takım finale kaldı. Finalistler, Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile gerçekleştirilen sürüş testlerinde çözümlerini sahaya taşıdı.

Ekipler, 5G ve yapay zekadan yararlanarak, trafiği tehlikeye atabilecek nesneleri ve sürücü hatalarını tespit etmek için yarıştı.

5G ile yapay zeka yetkinliklerini akıllı yol güvenliği için buluşturdular

Katılımcılar, 5G ve yapay zekayı yol güvenliğini artıracak çözümlerde buluşturdu. Geliştirilen sistemler, verileri gerçek zamanlı analiz ederken şebeke kaynaklarını ihtiyaca göre yönetti.

GSMA Open Gateway standartları kapsamındaki "Numara Doğrulama" hizmeti, kullanıcıların kimliğini şifre veya SMS koduna gerek kalmadan teyit ederek kolay bir giriş deneyimi sundu.

Talep Üzerine Kalite teknolojisi ise kritik anlarda düşük gecikmeli, yüksek kaliteli bağlantı sağladı. Böylece ekipler, 5G'nin esnek ve programlanabilir yapısından etkin biçimde yararlandı.

Final etabında "En İyi Uygulama Mimarisi Ödülü", "En İyi Sunum Ödülü" ve "Turkcell Özel Ödülü" olmak üzere üç kategoride prestij ödülleri sahiplerini buldu.

Çukurova Üniversitesinden Polaris takımı En İyi Uygulama Mimarisi Ödülü'nün, aynı üniversiteden Eureka takımı ise En İyi Sunum Ödülü'nün sahibi oldu.

Turkcell Özel Ödülü ise Karadeniz Teknik Üniversitesinden Mimik takımına verildi. Yarışma genelinde ilk üçe giren takımlar, 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa'da düzenlenecek TEKNOFEST 2026'da açıklanacak.

"Gençlerin geliştirdiği her proje, Milli Teknoloji Hamlesi'ne somut bir katkı"

Açıklamada final etabında gerçekleştirdiği konuşmaya yer verilen Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, teknolojinin gerçek ihtiyaçlara cevap verdiğinde değer kazandığını belirtti.

Turkcell olarak 32 yıldır gençlerin hayallerini desteklediklerini vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"5G ve Yapay Zeka ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması da bu vizyonun yansıması. Aynı zamanda gençlerimizin teknoloji üretme potansiyelini ortaya koyan çok kıymetli bir organizasyon. 1 Nisan'da Türkiye'yi Turkcell gücünde 5G ile buluşturduk. Artık 5G veriyi hızla taşıyor. Yapay zeka bu veriyi anlamlandırıyor. İnsan aklı ise teknolojiye yön veriyor. Finalist gençlerimiz bu olanakları daha güvenli yollar için bir araya getirdi. Ortaya koydukları her proje, aynı zamanda Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ne somut bir katkı sunuyor. Akıllı yol güvenliği sistemlerini yerli teknolojilerle geliştirmek, Türkiye'nin dijital geleceği açısından da stratejik öneme sahip. Tüm katılımcılara teşekkür ediyor, finale kalan ve dereceye giren ekipleri yürekten kutluyorum. Teknolojiyi üreten bir Türkiye hedefi doğrultusunda gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."