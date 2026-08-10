Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğine (BAİB) bağlı firmalarca, yılın 7 aylık döneminde 1 milyar 763 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Batı Akdeniz'den 7 ayda 1 milyar 763 milyon dolarlık ihracat yapıldı Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğine (BAİB) bağlı firmalarca, yılın 7 aylık döneminde 1 milyar 763 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

BAİB Başkanı Mehmet Ali Can, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin ve Batı Akdeniz'in temmuz ayı ihracat rakamları ile ihracatı artırmaya yönelik çalışmaları değerlendirdi.

Bölge ihracat performansına ilişkin bilgi veren Can, BAİB'in temmuz ayında tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştığını bildirdi.

Haziranda 274 milyon dolarla aylık ihracat rekoru kırdıklarını aktaran Can, "Temmuz ayında 291 milyon dolarlık ihracatla tüm zamanların en büyük aylık ihracatını yapmış bulunmaktayız. Böylelikle son iki ayda üst üste ay bazında rekorumuzu kırmış olduk." dedi.

Fotoğraf : Orhan Çiçek/AA

BAİB'in temmuzda ihracatını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33 artırdığını belirten Can, birlik olarak Türkiye'deki 13 ihracatçı birliği arasında en yüksek artışı gerçekleştirdiklerine dikkati çekti.

Can, yıllık ihracatta da yüzde 10,28'lik artış yakaladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Ocak-temmuz dönemindeki ihracat rakamımız 1 milyar 763 milyon dolar seviyesine geldi. 5 Ağustos itibarıyla yıllık ihracatımız 1 milyar 793 milyon doları buldu. Bu rakam neden önemli. 2019'da yıllık bazda o dönemin rekoru 1 milyar 791 milyon dolardı. Biz bu rakamı, 7 ay 5 gün gibi bir sürede 2026 yılında yakalamış olduk. 250 milyon dolar ortalama aylık bir performansımız gözüküyor. Böyle devam edersek yıl sonu itibarıyla 3 milyar doları yakalamayı umut ediyoruz."

Yaş meyve ve sebze ilk sırada

Mehmet Ali Can, temmuz ayında Batı Akdeniz'in sektör bazında ihracatında 73 milyon dolarla yaş meyve ve sebzenin ilk sırada yer aldığını, bu sektörü 55 milyon dolarla madencilik ürünleri ve 30 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamullerinin takip ettiğini söyledi.

Ocak-temmuz döneminde, yaş meyve ve sebze ihracatının yüzde 25 artışla 564 milyon dolara ulaştığını belirten Can, bu sektörde biberin 179 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada bulunduğunu dile getirdi.

Ülke bazında aynı dönemde Almanya'nın 157 milyon dolarla ilk sırada yer aldığını ifade eden Can, ABD'nin 133 milyon dolarla ikinci, Rusya, Çin ve Romanya'nın ise sırasıyla diğer önemli pazarlar olduğunu vurguladı.

Can, Ticaret Bakanlığının ihracatçılara yönelik döviz dönüşüm desteğini 6 ay daha uzatmasının önemli olduğunu belirterek, yüzde 3'lük desteğin ihracatçıların rekabet gücünü korumasına katkı sağladığını ifade etti.

Reeskont kredi limitinin günlük 5 milyar liraya yükseltildiğine işaret eden Can, uygun maliyet nedeniyle kredilere yoğun talep bulunduğunu sözlerine ekledi.