FETÖ'nün suikast timindeki Karatepe'ye yardım ettiği belirlenen şüpheli adliyeye sevk edildi 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik Marmaris’teki suikast girişimine katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanıp tutuklanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe’ye yardım ettiği belirlenen şüpheli adliyeye sevk edildi.