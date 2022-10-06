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Ekonomi

Petrol üretiminin azaltılması ABD'deki benzin fiyatlarında artış endişesini tetikledi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üretimi azaltma kararı, ABD'de benzin fiyatlarının tekrar yükseleceği endişesine yol açtı.

Mücahit Oktay   | 06.10.2022
Petrol üretiminin azaltılması ABD'deki benzin fiyatlarında artış endişesini tetikledi

New York

OPEC'in günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı sonrası ABD'li sanayiciler karara tepkilerini dile getirdi.

Üretim düşüşü haberinin ardından American Petroleum Institute (API) CEO'su Mike Sommers, "Uygun fiyatlı, güvenilir enerji talebini karşılamanın çözümü tam burada, ABD'dedir." dedi.

Sommers, "Jeopolitik istikrarsızlıktan kaynaklanan, büyüyen bir enerji kriziyle karşı karşıyayız ve ABD'li kanun yapıcılar, Amerika'da daha fazla enerji üretmek için ellerinden gelen her şeyi yapmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Amerikan Keşif ve Üretim Konseyi (AXPC) CEO'su Anne Bradbury de, Twitter'dan OPEC kararına, "Enerji işinde tek bir büyük günah vardır: Kendinizi asla ama asla güvenilmez bir tedarikçi yapmayın. Bir daha kimse sana güvenmeyecek." şeklinde tepki verdi.

Bradbury, OPEC'in üretimi kısma kararının, halihazırda rekor düzeyde yüksek enflasyonla mücadele eden Amerikalı aileler ve işletmeler için "iyi bir haber olmadığını" ve bu gelişmenin pompa fiyatlarına yansıyacağını ifade etti.

ABD'li araba sahipleri fiyatları endişeyle takip ediyor

OPEC'in 2020'den bu yana en büyük arz kesintisi sonrası bugün Virginia ve başkent Washington'da benzin istasyonuna gelen Amerikalılar, depolarını doldurmadan önce ekrandaki fiyatları endişeli gözlerle inceledi.

ABD'de, talebin artmasına karşın rafineri sorunlarının artması sonucu halihazırda yükselme eğiliminde olan benzinin galonu (3,78 litre) 3,83 dolar civarında seyrederken, analistler OPEC kararı sonrası fiyat tırmanışının hızlanacağı beklentisini dile getirdi.

Ülkedeki benzin fiyatları yılın ilk aylarında başlayan Rusya Ukrayna savaşı sonrası tırmanışa geçerek haziranda galon başına 5,02 dolara kadar yükselmişti.

Beyaz Saray, temmuz sonunda ülke genelinde benzin fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak için stratejik petrol rezervinden ilave 20 milyon varil, eylülde ise ilave 10 milyon varil petrol satacağını duyurmuş, ABD'nin stratejik rezervindeki ham petrol oranı 1984'ten bu yana en düşük seviyeye inmişti.

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