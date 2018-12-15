Pamukkale'de tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısı

Termal sularıyla 2 bin 500 yıldır insanlara şifa dağıtan Pamukkale, beyaz travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti'ndeki tarihi yapılarıyla her mevsim yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

DENİZLİ - MUSTAFA DEĞİRMENCİOĞLU

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Pamukkale, 11 ayda 2 milyon 50 bin turist ağırlayarak şimdiye kadarki en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Termal sularıyla 2 bin 500 yıldır insanlara şifa dağıtan Pamukkale'nin beyaz travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti'ndeki tarihi yapılar, bölgeye dünyanın her yerinden ziyaretçi çekiyor.

Kleopatra havuzu olarak da bilinen antik havuz, antik tiyatro, cehennem kapısı, Hz. İsa'nın 12 havarisinden Aziz Philippus'un mezarı ve diğer tarihi zenginliği ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Pamukkale'de ziyaretçi sayısında rekora imza atıldı.

Ziyaretçi sayısında rekor kırılan 2014'te 1 milyon 875 bin turisti ağırlayan Pamukkale'ye 2015'te 1 milyon 710 bin, 2016'da 974 bin 500 ve 2017'de ise 1 milyon 524 bin kişi giriş yaptı.

Pamukkale'yi, bu senenin 11 ayında ise 2 milyon 50 bin turist ziyaret etti. Böylece Pamukkale, tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısını görmüş oldu.

Hedef 3 milyon turist

Denizli Valisi Hasan Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pamukkale'nin Türkiye'nin en önemli tabiat harikalarından biri olduğunu söyledi.

Pamukkale'ye ilginin giderek arttığını vurgulayan Karahan, şunları dile getirdi:

"Pamukkale'yi ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı 2018'in 11 ayında 2 milyon rakamını aşarak bir rekor kırıldı. Bu bizi mutlu ediyor ancak henüz istediğimiz noktada değiliz. Bu konuda hepimizin yapması gereken pek çok görev var. Kamu kurumlarının yanı sıra sektör temsilcilerinin bu konuda ciddi çalışmaları var. 2 milyon rakamının Pamukkale için az olduğunu düşünüyoruz. İnşallah o rakamların daha da üst seviyelere en kısa zamanda çıkacağına inanıyoruz. Hedefimiz yıllık 3 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmak."

"Şehrimiz için bir rekor"

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen de Pamukkale'nin parlak bir yılı geride bıraktığına işaret etti.

Bölgenin çok büyük turizm potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Şen, "Pamukkale'de şimdiye kadar eriştiğimiz en yüksek yerli ve yabancı ziyaretçi sayısına ulaştık. Bu, şehrimiz için bir rekor. Ziyaretçi sayısı geçen yıla göre yüzde 40 civarında arttı." diye konuştu.

Turizm işletmecisi Yücel Dağlı ise son yıllarda Çinli turist sayısında oldukça büyük bir artış olduğunu vurguladı.

Geçen yıla göre daha hareketli bir dönem geçirdiklerini dile getiren Dağlı, "Pamukkale'ye günde yaklaşık 50 otobüs Çinli geliyor. İnşallah bu rakamlar daha da artacak ve ülkemiz turizmde hedeflediği noktaya gelecektir." ifadelerini kullandı.

Çinli Kaiyi Zhang da Türkiye'yi ve Pamukkale'yi çok beğendiğini, arkadaşlarıyla sıcak suda yüzdüklerini anlatarak, "Pamukkale çok hoş bir yer, iyi ki buraya gelmişim." dedi.

Çinli Bingyao Li ise Pamukkale'nin büyüleyici bir yer olduğunu anlattı.

Ankara'dan gelen Murat Coşkun, "Pamukkale'nin beyaz travertenleri üzerinde sıcak su içerisinde yürümek çok güzel. Burayı çok güzel buldum, yine gelmeyi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

