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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gemlik’te SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni’nde konuşuyor.
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Ekonomi

ÖTV muafiyeti ticari taşımacılık yapan esnaf ve sanatkarları memnun etti

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Palandöken, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan ticari taşımacılık yapan esnafın kullandığı araçlara yönelik ÖTV muafiyetinin esnaf ve sanatkar camiasını sevindirdiğini belirtti.

Erhan Cihan Ünal  | 24.04.2023 - Güncelleme : 24.04.2023
ÖTV muafiyeti ticari taşımacılık yapan esnaf ve sanatkarları memnun etti

Ankara

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari taşımacılık yapan esnafın aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyeceği" şeklindeki müjdesini değerlendirdi.

Söz konusu müjde için, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, emeği geçen tüm yetkililere teşekkür eden Palandöken, "Aynı müjdeyi ticari araçlar için talep ettiğimiz akaryakıt için de bekliyoruz. Öte yandan basit usulden yararlanma hadlerinin yeniden düzenlenmesi ve bu uygulamaya 13 büyük şehirdeki pazarcı esnafının da dahil edilmesi olumlu bir gelişme." ifadelerini kullandı.


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