Otomotiv endüstrisi mayısta 3,9 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu
Otomotiv endüstrisi, mayıs ayında 3,9 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.
İstanbul
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, mayıs ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3,9 milyar dolarlık ihracata imza attı. Söz konusu sektörü 2,8 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,7 milyar dolarla elektrik-elektronik sektörü takip etti.
Mayıs ayında ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 118,2 ile gemi, yat ve hizmetleri oldu.
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Türkiye ihracatının yüzde 83,1'ini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 4,4 artışla 17,9 milyar dolar olarak hesaplandı. Mayısta, ihracatın yüzde 14,5'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 1'lik azalışla 3,1 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,5'ini oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 2,3'lük düşüşle 533,2 milyon dolarlık dış satım yapıldı.
En fazla ihracat Almanya'ya
Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke, 1,8 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 264 milyon dolarla ABD oldu. Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 8,8 milyar dolarla İstanbul, 2,2 milyar dolarla Kocaeli, 1,7 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı.
TİM verilerine göre, sektörel bazda 2024 ve 2025'in mayıs ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):
|1 - 31 MAYıS
|SON 12 AYLIK
|SEKTÖRLER
|2024 Pay(25) (%) Değişim ('25/'24) 2024 - 2025 2023 - 2024 Pay(25) (%) Değişim ('25/'24) 2025
|I. TARIM
|3.145.725 15,8 0,4 36.188.546 36.053.296 14,5 -1,0 3.115.471
|A. BİTKİSEL ÜRÜNLER
|2.091.659 10,7 0,3 24.550.863 24.470.182 9,5 -1,7 2.056.607
|Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
|1.059.529 5,3 -4,1 12.108.217 12.630.017 4,9 0,1 1.060.338
|Yaş Meyve ve Sebze
|283.633 1,5 -2,5 3.434.193 3.521.880 1,3 0,0 283.559
|Meyve Sebze Mamulleri
|216.838 1,2 1,3 2.656.753 2.622.101 1,0 2,0 221.129
|Kuru Meyve ve Mamulleri
|135.539 0,8 7,3 1.860.717 1.733.676 0,7 4,8 142.080
|Fındık ve Mamulleri
|234.692 1,2 23,4 2.660.919 2.156.388 0,9 -19,3 189.439
|Zeytin ve Zeytinyağı
|69.797 0,3 -10,1 678.336 754.321 0,2 -33,3 46.526
|Tütün
|76.952 0,4 9,7 1.004.242 915.222 0,5 29,8 99.877
|Süs Bitkileri ve Mamulleri
|14.679 0,1 8,0 147.487 136.577 0,1 -6,9 13.660
|B. HAYVANSAL ÜRÜNLER
|317.480 1,6 2,5 3.762.875 3.669.772 1,6 5,7 335.597
|Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
|317.480 1,6 2,5 3.762.875 3.669.772 1,6 5,7 335.597
|C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ
|736.587 3,4 -0,5 7.874.808 7.913.342 3,4 -1,8 723.267
|Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri
|736.587 3,4 -0,5 7.874.808 7.913.342 3,4 -1,8 723.267
|II. SANAYİ
|17.151.898 81,6 2,8 187.477.076 182.380.781 83,1 4,4 17.902.890
|A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER
|1.259.095 6,0 -1,2 13.865.832 14.030.187 5,6 -3,6 1.213.291
|Tekstil ve Hammaddeleri
|863.016 4,2 0,8 9.567.134 9.489.446 4,0 -1,0 854.319
|Deri ve Deri Mamulleri
|135.761 0,7 -8,6 1.503.491 1.644.883 0,6 -8,0 124.839
|Halı
|260.318 1,2 -3,5 2.795.207 2.895.858 1,1 -10,1 234.133
|B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.
|3.020.427 13,2 -4,6 30.328.576 31.800.564 12,8 -8,4 2.767.723
|Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
|3.020.427 13,2 -4,6 30.328.576 31.800.564 12,8 -8,4 2.767.723
|C. SANAYİ MAMULLERİ
|12.872.376 62,4 4,9 143.282.668 136.550.030 64,6 8,2 13.921.876
|Hazırgiyim ve Konfeksiyon
|1.640.740 7,6 -4,7 17.446.977 18.303.838 7,1 -7,3 1.520.390
|Otomotiv Endüstrisi
|3.211.103 16,9 8,3 38.704.062 35.743.067 18,3 22,9 3.947.720
|Gemi, Yat ve Hizmetleri
|168.228 0,9 -5,4 2.035.676 2.150.939 1,7 118,2 367.054
|Elektrik ve Elektronik
|1.494.970 7,4 5,0 17.079.234 16.261.441 7,8 12,2 1.676.818
|Makine ve Aksamları
|1.065.073 4,7 -4,9 10.893.317 11.452.532 4,7 -5,4 1.007.847
|Demir ve Demir Dışı Metaller
|1.205.406 5,6 5,1 12.790.656 12.172.067 5,7 2,6 1.237.054
|Çelik
|1.452.110 7,1 5,0 16.372.120 15.596.970 7,0 3,6 1.504.857
|Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri
|419.447 1,9 -2,6 4.318.277 4.431.866 1,9 -0,9 415.663
|Mücevher
|581.596 3,9 20,4 8.975.905 7.454.573 3,9 44,9 842.493
|Savunma ve Havacılık Sanayii
|980.446 3,2 27,0 7.395.372 5.823.386 3,4 -24,3 741.881
|İklimlendirme Sanayii
|653.255 3,2 1,6 7.271.072 7.159.352 3,1 1,0 660.098
|III. MADENCİLİK
|545.499 2,6 2,7 5.976.456 5.822.135 2,5 -2,3 533.153
|Madencilik Ürünleri
|545.499 2,6 2,7 5.976.456 5.822.135 2,5 -2,3 533.153
|T O P L A M (TİM*)
|20.843.122 100,0 2,4 229.642.078 224.256.212 100,0 3,4 21.551.515
|İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı
|3.337.958 13,5 -1,0 35.877.604 36.243.839 13,2 -1,7 3.282.636
|GENEL İHRACAT TOPLAMI
|24.181.080 100,0 1,9 265.519.681 260.500.050 100,0 2,7 24.834.151