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Ekonomi

Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu, 1 haftada 85 milyon liralık tasarruf sağladı

Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu, 1 haftalık sürede yakıt, zaman ve emisyon gibi kriterler dikkate alındığında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasına katkıda bulundu.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 13.07.2022
Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu, 1 haftada 85 milyon liralık tasarruf sağladı Fotoğraf: Sıtkı Yıldız/AA

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul ile İzmir arasını 3,5 saate düşüren Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu projesi ile 5 Temmuz-11 Temmuz döneminde toplam 2,5 milyon saat tasarruf sağlandığını bildirdi.

Zamandan araç başına ortalama 7,5 saat, yakıttan ise 1,5 milyon litre tasarruf elde edildiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, yakıttan, zamandan ve emisyondan sağlanan toplam tasarrufun ekonomik karşılığının 85 milyon lira olduğunu belirtti.

Osmangazi Köprüsü'nün Türkiye'nin önemli projeleri arasında yer alan İstanbul-İzmir Otoyolu'nun "altın yüzüğü" olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, toplam 426 kilometre olan İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 384 kilometre otoyol, 42 kilometre bağlantı yolundan oluştuğunu ifade etti.

Karaismailoğlu, otoyolla mevcut güzergahın 100 kilometre kısaldığını, seyahat süresinin de 8,5 saatten 3,5 saate indiğini belirtti.

"İstanbul-İzmir Otoyolu yapılmamış olsaydı yoğun günlerde seyahat süresi 13 saate kadar çıkacaktı." ifadesini kullanan Karaismailoğlu, projenin en önemli kesimini oluşturan Osmangazi Köprüsü ile körfezin 6 dakikada geçildiğine vurgu yaptı.


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