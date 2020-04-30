Euro
7.58
Dolar
6.97
BIST 100
102,150.40
Altın
1,719.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Orman köylü ve kooperatiflerinin kredi taksitleri Kovid-19 nedeniyle ertelendi

Orman köylülerine ve kooperatiflere verilen kredilerin taksitleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 3 ay ertelendi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 30.04.2020
Orman köylü ve kooperatiflerinin kredi taksitleri Kovid-19 nedeniyle ertelendi

Ankara

Orman Genel Müdürlüğünün, Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Nisan 2020'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kovid-19 salgını nedeniyle söz konusu yönetmelik kapsamında kredilendirilen fert ve kooperatiflerin, 1 Nisan 2020'den itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kredi taksitleri, başvuru şartı aranmaksızın 3 ay ertelendi.

Bu süre sona erdiğinde tekrar 3 aya kadar uzatma kararı alınmasına Tarım ve Orman Bakanı yetkili olacak.

Kredi alacaklar için erteleme süresinde herhangi bir faiz tahakkuk ettirilmeyecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den ABD'ye tıbbi yardım götüren ikinci uçak Ankara'dan hareket etti
Maldivler'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı 91'e çıktı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyonu geçti
İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 215'e yükseldi

Benzer haberler

Orman köylü ve kooperatiflerinin kredi taksitleri Kovid-19 nedeniyle ertelendi

Orman köylü ve kooperatiflerinin kredi taksitleri Kovid-19 nedeniyle ertelendi

Ziraat Bankasının destek paketi sanayiciye 'kalkan' oldu

Kamu bankalarının destek paketi vatandaşa 'ilaç' gibi geldi

10 yıllık bakkal, nakit sıkıntısını Halkbank'ın destek paketiyle aştı

10 yıllık bakkal, nakit sıkıntısını Halkbank'ın destek paketiyle aştı
'Çılgın Davulcu' Halkbank destek paketiyle rahatladı

'Çılgın Davulcu' Halkbank destek paketiyle rahatladı
Yapı Kredi konut kredisi faizini aylık yüzde 0,89'a indirdi

Yapı Kredi konut kredisi faizini aylık yüzde 0,89'a indirdi