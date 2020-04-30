Orman köylü ve kooperatiflerinin kredi taksitleri Kovid-19 nedeniyle ertelendi
Orman köylülerine ve kooperatiflere verilen kredilerin taksitleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 3 ay ertelendi.
Ankara
Orman Genel Müdürlüğünün, Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Nisan 2020'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
Buna göre, Kovid-19 salgını nedeniyle söz konusu yönetmelik kapsamında kredilendirilen fert ve kooperatiflerin, 1 Nisan 2020'den itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kredi taksitleri, başvuru şartı aranmaksızın 3 ay ertelendi.
Bu süre sona erdiğinde tekrar 3 aya kadar uzatma kararı alınmasına Tarım ve Orman Bakanı yetkili olacak.
Kredi alacaklar için erteleme süresinde herhangi bir faiz tahakkuk ettirilmeyecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.