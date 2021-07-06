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Ekonomi

ÖİB: TEİAŞ halka arz yöntemiyle özelleştirilecek, çoğunluk hissesi kamuda kalacak

Merve Özlem Çakır   | 06.07.2021
ÖİB: TEİAŞ halka arz yöntemiyle özelleştirilecek, çoğunluk hissesi kamuda kalacak

Ankara
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından, "TEİAŞ halka arz yöntemiyle özelleştirilecek, çoğunluk hissesi kamuda kalacak, kamu kontrolü devam edecek, kişi veya kuruma blok satışı, işletme hakkı devri söz konusu değil." açıklaması yapıldı.

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