Nisan ayı nakdi ücret desteği ödemeleri yapıldı

Ankara
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün yapıldığını bildirdi.
Bilgin, yazılı açıklamasında, ödemelerin banka hesapları üzerinden gerçekleştirildiğini belirterek, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.