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Ekonomi

Nisan ayı nakdi ücret desteği ödemeleri yapıldı

Özcan Yıldırım   | 10.05.2021
Nisan ayı nakdi ücret desteği ödemeleri yapıldı

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün yapıldığını bildirdi.

Bilgin, yazılı açıklamasında, ödemelerin banka hesapları üzerinden gerçekleştirildiğini belirterek, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını kaydetti.

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