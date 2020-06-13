Euro
7.67
Dolar
6.81
BIST 100
109,508.40
Altın
1,730.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bakan Selçuk: Fesih kısıtını bir süre daha uzatıyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Fesih kısıtını, istihdamımızı ve çalışanlarımızı korumak için bir süre daha uzatıyoruz. İlave istihdam sağlayan işverenlere de 'ilave istihdam desteği' adı altında bir destek sunacağız." dedi.

Ferdi Türkten   | 13.06.2020
Bakan Selçuk: Fesih kısıtını bir süre daha uzatıyoruz

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Nakdi ücret desteği alan çalışan sayısı 1 milyon 358 bine ulaştı. 1 milyar 700 milyon lira kaynağı çalışanlara aktardık." dedi.

Selçuk, "Fesih kısıtını, istihdamımızı ve çalışanlarımızı korumak için bir süre daha uzatıyoruz. Bu süreçten geçerken ilave istihdam sağlayan işverenlere de 'ilave istihdam desteği' adı altında bir destek sunacağız." açıklamasında bulundu.

Selçuk, "Kısa çalışma ödeneğine başvurmuş, ücretsiz izin desteği almış çalışanların normal çalışmaya geçebilmesi için 'normalleşme desteği' sunulacak." ifadelerini kullandı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da bir günde 11 bin 458 kişi koronavirüse yakalandı
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 520 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 7 milyon 742 bini geçti
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 504 kişi öldü
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 15 bini geçti

Benzer haberler

Bakan Selçuk: Fesih kısıtını bir süre daha uzatıyoruz

Bakan Selçuk: Fesih kısıtını bir süre daha uzatıyoruz

Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başlıyor