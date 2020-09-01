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Bakan Selçuk: Ağustosa ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Eylül'de başlayacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Eylül'de başlayacağını bildirdi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 01.09.2020
Bakan Selçuk: Ağustosa ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Eylül'de başlayacak

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi Ücret Desteği ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Eylül'de başlayacağını duyuran Selçuk, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını belirtti. 

Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını aktardı. 

Bakan Selçuk "Ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri TC kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül'de, 6-8 olanlara 9 Eylül'de yapılacak." ifadelerini kullandı.

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Bakan Selçuk: Ağustosa ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Eylül'de başlayacak

Bakan Selçuk: Ağustosa ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Eylül'de başlayacak