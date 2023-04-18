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Ekonomi

Narenciye ihracatında yılın ilk çeyreğini mandalina ve limon sırtladı

Türkiye'den 2023'ün ilk çeyreğinde yapılan 351 milyon 855 bin dolarlık narenciye ihracatının 296 milyon 689 bin dolarlık kısmını mandalina ve limon oluşturdu.

Mustafa Ünal Uysal  | 18.04.2023 - Güncelleme : 18.04.2023
Narenciye ihracatında yılın ilk çeyreğini mandalina ve limon sırtladı

Mersin

AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın ocak-mart döneminde 603 bin 488 ton narenciye dış satımı yapıldı.

Bu dönemde elde edilen 351 milyon 855 bin dolarlık dış satımda en fazla pay mandalina ve limonun oldu.

İlk çeyrekte 316 bin 619 ton mandalina ihracatı karşılığında 206 milyon 856 bin dolar, 185 bin 240 ton limon dış satımında da 89 milyon 833 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

İhracat, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre, mandalinada yüzde 30, limonda yüzde 1 arttı.

Narenciye ihracatında mandalina ve limonu 28 milyon 644 bin dolarla greyfurt, 26 milyon 327 bin dolarla da portakal takip etti.

"Narenciye ihracatında oturmuş bir sistem var"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, narenciyenin yılın ilk çeyreğinde ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu söyledi.

Narenciyenin, yaş sebze meyve ihracatının yaklaşık yüzde 50'sini karşıladığını aktaran Kaçmaz, şöyle devam etti:

"Bu yılın ilk çeyreğine baktığımızda en çok mandalinanın ihraç edildiğini görüyoruz. Bu ürünü limon ve diğer ürünlerimiz takip ediyor. Bu sezon ürün rekoltesinde de düşüş vardı. Artık narenciye ihracatında oturmuş bir sistem var. Alıcı firmalar Türkiye'yi tercih ediyor. Bu ilişkileri daha da geliştireceğiz. Mandalina şu anda trend. Kolay soyulabilen meyvelere karşı tüketici eğilimi var. Buna bağlı olarak bizdeki üretim de kolay soyulabilen mandalina türlerine yönelmektedir. Geççi ve erkenci türlerin ekimi ve dikimi hızla gerçekleşmektedir. Bundan dolayı mandalina ve limon her zaman ilk sıralarda yer alacaktır."

Kaçmaz, narenciye ihracatı yapan firmaların "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilendiğini ancak yaraların sarılmasının ardından ihracatta daha iyi noktalara gelineceğini belirtti.

2023'ün ilk çeyreğinde en çok dış satımı yapılan ürünler

İhracatçıların, dünya pazarlarına yılın ilk çeyreğinde en çok gönderdiği narenciye ürünleri ve geçen yılın aynı dönemine göre artış oranı şöyle:

ÜrünOcak-Mart 2022 (Dolar)Ocak-Mart 2023 (Dolar)Değişim (yüzde)
Mandalina

158.515.764

206.856.019

30
Limon

88.595.426

89.833.306

1
Greyfurt

23.462.203

28.644.486

22

Portakal

42.951.845

26.327.919

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