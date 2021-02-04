Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 9 Şubat'ta yapılacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ocak ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Şubat'ta yapılacağını duyurdu.
Ankara
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ise ödemeleri PTT aracılığıyla alacağını anımsattı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Şubat tarihinde yapılacak." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.