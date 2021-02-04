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Ekonomi

Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 9 Şubat'ta yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ocak ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Şubat'ta yapılacağını duyurdu.

ehra Aydın Turapoğlu   | 04.02.2021
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 9 Şubat'ta yapılacak

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ise ödemeleri PTT aracılığıyla alacağını anımsattı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Şubat tarihinde yapılacak." ifadesini kullandı.

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