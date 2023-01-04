Dolar
18.74
Euro
19.88
Altın
1,859.44
ETH/USDT
1,249.90
BTC/USDT
16,833.00
BIST 100
5,594.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara’da “Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu İl Temsilcileri Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

Migros'tan ocakta binlerce üründe fiyat sabitleme ve indirim kampanyası

Migros, ocak ayı boyunca en temel ihtiyaç ürünlerini içeren Migros markalı 419 üründe fiyatları sabitlerken, 3 binden fazla markalı üründe sürekli indirim yapacak.

Uğur Aslanhan   | 04.01.2023
Migros'tan ocakta binlerce üründe fiyat sabitleme ve indirim kampanyası

İstanbul

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un, kısa süre önce, ulusal zincir marketlerin üst yöneticileri ile bir araya gelerek asgari ücret zammının ardından etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunması sonrası Migros da yeni bir kampanya duyurdu.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, enflasyonla mücadele kararlılığıyla yüzlerce temel üründe hem fiyatları sabitledi hem de çok güçlü indirim kampanyaları başlattı.

Ocak ayı boyunca un, yağ, çay, şeker, bakliyat, deterjan, çocuk bezi gibi en temel ihtiyaç ürünlerini içeren Migros markalı 419 üründe fiyat sabitlemesine giden şirket, aynı zamanda 3 binden fazla markalı üründe ise sürekli indirim yapıyor. Migros, ayrıca 23 farklı gruptaki tüm ürünleri kapsayacak şekilde 20 bine yakın üründe özel olarak yüzde 25'den yüzde 50'ye varan indirimler sunuyor.

Geçen yıl başlatılan "Birlikten Berekete Kazanan Türkiye" kampanyasının en büyük destekçilerinden olan Migros, 2023'te kampanya kapsamını çok daha genişletip iyisini ucuza sunarak enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstinaf, Şebnem Korur Fincancı'nın Cumhurbaşkanına hakaret cezasını uygun buldu
Bakan Bozdağ: Hiç kimse yargı görevini yapan hakim ile savcıyı tehdit edemez
Ankara'da ekmek 10 Ocak'tan itibaren 5 lira olacak
Milli Savunma Bakanı Akar: Suriye'nin kuzeyinde Rusya ile ortak devriyeleri geliştirebiliriz
Polis memuru Fethi Sekin, şehadetinin 6. yılında anılıyor

Benzer haberler

Migros'tan ocakta binlerce üründe fiyat sabitleme ve indirim kampanyası

Migros'tan ocakta binlerce üründe fiyat sabitleme ve indirim kampanyası

OSBÜK Başkanı Kütükcü: Elektrikteki indirim üretimin motivasyonunu artırır

Gelir vergisine ilişkin indirim, istisna ve muafiyetler yeniden belirlendi

ATO Başkanı Baran: Sanayi elektriğinde indirim piyasalara olumlu yansıyacak

ATO Başkanı Baran: Sanayi elektriğinde indirim piyasalara olumlu yansıyacak
ORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Çamur: Sanayi elektriğindeki indirim umut verici

ORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Çamur: Sanayi elektriğindeki indirim umut verici
ASKON Genel Başkanı Aydın: Sanayi elektriğindeki indirimle rahatlama yaşayacağız

ASKON Genel Başkanı Aydın: Sanayi elektriğindeki indirimle rahatlama yaşayacağız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet