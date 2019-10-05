Miami'de ticaret ataşeliği kuruldu
Ticaret Bakanlığınca Miami'de ticaret ataşeliği kuruldu.
Ankara
Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararına göre, daha önce Miami Ofisi olarak çalışmaların yürütüldüğü temsilcilik ticaret ataşeliği oldu.
Söz konusu temsilcilik için 1 personel kadrosu verildi.
Ayrıca, New York Ticaret Ataşeliğinde de personel sayısı 3 olarak belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.