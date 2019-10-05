Sarımsak ithalatında gümrük vergisi düşürüldü
Sarımsak ithalatında uygulanan birim gümrük kıymeti düşürüldü.
Ankara
Sarımsak ithalatında uygulanan birim gümrük kıymeti düşürüldü.
Ticaret Bakanlığının, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, kurutulmuş sarımsak için ton başına birim gümrük kıymeti 3 bin dolardan 2 bin dolara, diğer sarımsaklar için de ton başına birim gümrük kıymeti 4 bin dolardan 3 bin dolara düşürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.