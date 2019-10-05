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Ekonomi

Sarımsak ithalatında gümrük vergisi düşürüldü

Sarımsak ithalatında uygulanan birim gümrük kıymeti düşürüldü.

Merve Özlem Çakır   | 05.10.2019
Sarımsak ithalatında gümrük vergisi düşürüldü

Ankara

Sarımsak ithalatında uygulanan birim gümrük kıymeti düşürüldü.

Ticaret Bakanlığının, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kurutulmuş sarımsak için ton başına birim gümrük kıymeti 3 bin dolardan 2 bin dolara, diğer sarımsaklar için de ton başına birim gümrük kıymeti 4 bin dolardan 3 bin dolara düşürüldü.

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