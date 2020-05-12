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Ekonomi

Parfüm ihracatında son 8 yılın en iyi ilk çeyrek performansı gerçekleşti

Türkiye'nin bu yılın ilk çeyreğinde yaptığı parfüm ihracatının tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 artışla 17 milyon 210 bin 430 dolara yükseldi ve bu rakam son 8 yılın en yüksek ilk çeyrek verisi oldu.

Erhan Cihan Ünal   | 12.05.2020
Parfüm ihracatında son 8 yılın en iyi ilk çeyrek performansı gerçekleşti

Ankara

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, ocakta 4 milyon 905 bin 591 dolar, şubatta 6 milyon 913 bin 711 dolar ve martta 5 milyon 391 bin 128 dolarlık parfüm ihracatı yapıldı.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 15 milyon 552 bin 89 dolar olan parfüm ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 10,7 artışla 17 milyon 210 bin 430 dolara ulaştı. Söz konusu tutar son 8 yılın en iyi ilk çeyrek performansı oldu.

Bu dönemde en fazla ihracat 2 milyon 765 bin 141 dolarla ABD'ye yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyon 250 bin 35 dolarla Birleşik Krallık ve 958 bin 441 dolarla Senegal izledi.

En fazla ithalat Fransa'dan

Türkiye'nin ilk çeyrekteki parfüm ithalatının tutarı ise 13 milyon 590 bin 781 dolar olarak hesaplandı. İthalatın 3 milyon 422 bin 644 dolarlık kısmı ocakta, 4 milyon 908 bin 187 dolarlık kısmı şubatta, 5 milyon 259 bin 950 dolarlık kısmı da martta yapıldı.

Bu dönemde en fazla alım "parfümün anavatanı” olarak bilinen Fransa'dan gerçekleşti. Bu ülkeden 8 milyon 30 bin 313 dolarlık parfüm ithal edildi. Fransa'yı 2 milyon 178 bin 969 dolarla Polonya, 840 bin 541 dolarla İspanya izledi.


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