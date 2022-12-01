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Ekonomi

Merkez Bankası'nın net rezervleri 9 ayın en yüksek seviyesine çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net rezervi 19,5 milyar dolarla 18 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Muhammed Said Tanıl   | 01.12.2022
Merkez Bankası'nın net rezervleri 9 ayın en yüksek seviyesine çıktı

İstanbul

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 25 Kasım itibarıyla Merkez Bankası net rezervleri 18,7 milyar dolardan 19,5 milyar dolara çıkarak 18 Şubat haftasından bu yana görülen en yüksek seviyeye işaret etti.

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri ise 264 milyon dolar azalışla 79 milyar 766 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 18 Kasım'da 80 milyar 30 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 20 milyon dolar azalışla 42 milyar 855 milyon dolardan 42 milyar 835 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 25 Kasım haftasında bir önceki haftaya kıyasla 284 milyon dolar azalışla 122 milyar 885 milyon dolardan 122 milyar 601 milyon dolara indi.

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