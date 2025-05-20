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Ekonomi

MDF ve yonga levha ürünleri sektöründeki 3 şirket hakkında rekabet soruşturması açıldı

Rekabet Kurulu, mobilya üretiminde yaygın olarak kullanılan MDF ve yonga levha sektöründe faaliyet gösteren 3 şirket hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Serhat Tutak  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
MDF ve yonga levha ürünleri sektöründeki 3 şirket hakkında rekabet soruşturması açıldı

Ankara

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu sektörde faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında, ham madde tedarikinde işbirliği yapılması suretiyle rekabetin engellendiği yönünde ciddi bulgulara ulaşıldı.

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Bu doğrultuda, Çamsan Entegre Ağaç Sanayi, Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Kronospan Orman Ürünleri Sanayi şirketlerinin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti için kurulca soruşturma açıldı.

Öte yandan soruşturma kararları, haklarında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

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