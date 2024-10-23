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Ekonomi

McDonald's'ın hisseleri ürünlerinde koli basili bakterisinin tespit edilmesinin ardından sert düştü

ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın hisseleri, ABD'nin 10 eyaletindeki restoranlarında üretilen hamburgerlerde koli basili (E.Coli) bakterisinin tespit edilmesinin ardından sert düştü.

Dilara Zengin Okay  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
McDonald's'ın hisseleri ürünlerinde koli basili bakterisinin tespit edilmesinin ardından sert düştü

Washington

Şirketin New York Borsası'nda işlem gören hisseleri, TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 7,4 değer kaybederek 291,51 dolara indi.

Söz konusu düşüş, ABD'de 10 eyaletteki McDonald's ürünlerinde koli basili bakterisinin tespit edilmesinin ardından kaydedildi.

Bakterinin tespit edildiği 10 eyalette hastalanan 49 kişiden biri yaşamını yitirdi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) dün yapılan açıklamada, McDonald's'ın "Quarter Pounder" adlı hamburgerinde koli basili bakterisine rastlandığı bildirilmişti.

Açıklamada, Colorado, Iowa, Kansas, Missouri, Montana, Nebraska, Oregon, Utah, Wisconsin ve Wyoming eyaletlerinde, söz konusu bakteri nedeniyle hastalanan 49 kişiden birinin yaşamını yitirdiği aktarılmıştı.

Hamburgerlerde kullanılan sığır etinden yapılan köfte ve soğanın koli basili bakterisi içerebileceği ancak bunun kesin olmadığı ifade edilen açıklamada, McDonald's'ın bazı eyaletlerde bu hamburgerlerin satışını ve şüpheli malzemelerin kullanımını durdurduğu belirtilmişti.

Açıklamada, konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedilmişti.

"Quarter Pounder" bazı eyaletlerde menüden çıkarıldı

Öte yandan McDonald's Kuzey Amerika Tedarik Zinciri Şefi Cesar Pina tarafından yapılan açıklamada da soruşturmanın ilk bulgularının hastalığın "Quarter Pounder" adlı hamburgerde kullanılan ve üç dağıtım merkezine hizmet veren tek bir tedarikçiden temin edilen dilimlenmiş soğanlarla bağlantılı olabileceğini gösterdiği aktarılmıştı.

Açıklamada, tüm yerel restoranlara bu ürünü tedariklerinden çıkarma talimatı verildiği belirtilerek, etkilenen bölgelerde tüm dilimlenmiş soğan dağıtımının durdurulduğu bildirilmişti.

Şirketin açıklamasında, "Quarter Pounder" adlı hamburgerin geçici olarak Colorado, Kansas, Utah ve Wyoming eyaletlerindeki restoranların yanı sıra Idaho, Iowa, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico ve Oklahoma'nın bazı bölgeleri dahil olmak üzere etkilenen bölgelerdeki restoranların menülerinden çıkarıldığı belirtilmişti.

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