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Ekonomi

Manisa Gördes'te suyla buluşan topraklarda çeşit arttı, hasat bereketlendi

Manisa'nın Gördes ilçesinde bir zamanlar boş kalan tarlalarda, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün son 10 yılda inşa ettiği 3 baraj sayesinde yeniden üretim başladı.

Ahmet Bayram  | 30.09.2023 - Güncelleme : 30.09.2023
Manisa Gördes'te suyla buluşan topraklarda çeşit arttı, hasat bereketlendi Fotoğraf: Ahmet Bayram/AA

Manisa

Geçmişte tütün ve hububat üretiminin yaygın olduğu ilçede tarımdan yeteri kadar gelir elde edemeyen birçok aile, büyük şehirlere göç etmek zorunda kaldı.

Bölgede sulu tarıma geçilmesi için DSİ tarafından 2013'te Doğanpınar, 2014'te Güneşli, 2022'de de Karayağcı barajları inşa edildi.

Suyla buluşan topraklarda gelir getirici ürünler yetiştiren üreticiler, birim alandan daha yüksek gelir elde etme imkanı buldu.

Gördes Ziraat Odası Başkanı Mehmet Koç, AA muhabirine, yaklaşık 10 yıl öncesine kadar bölgede sulu tarım yapılamadığını söyledi. Bu dönemde çiftçi için tek su kaynağı olan Kum Çayı'nın mevsimsel nedenlerle yaz aylarında kuruduğunu belirten Koç, şunları ifade etti:

"Barajlar devreye girdikten sonra 25-30 bin dekar alan şu anda sulanır durumda. Bu durum hem ürün gamımızı genişletti hem de çiftçimizin gelirini artıran bir faktör oldu. Gördes'te sulu tarıma geçilmeden önce çiftçilerimiz yüzde 90 susuz tarım yapardı. Bu da çiftçilerimize para kazandırmadığı için köyden büyük kentlere göç oldu. Sulu tarımdan sonra, su ile çiftçi buluştuktan sonra çiftçi yoğun bir şekilde üretime geçti. Çiftçi gelirini sulu tarım yapılan yerlerde üçe, dörde katlamış durumda. Şu anda sulu tarımla birlikte ürün gamımız 3-4 kat arttı. Jalapeno biberi, kornişon üretimi gelişti, Türkiye'nin kornişon üretiminin yüzde 15'i Gördes'te yapılmakta. Bunun yanında salçalık domates ve kapya biber üretimi yaygınlaşıyor."

Kürekçi Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin İlhan, ilçenin ürün çeşitliliğinde büyük bir değişim yaşandığını dile getirerek, "Eskiden tütün üzerinden geçim sağlanırdı, şimdi kornişon, Jalapeno biberi ve kapya üretiminden para kazanıyoruz." dedi.

Nazife Eşer de bölgeye modern sulama imkanının kazandırılmasıyla tarımsal üretime ilginin arttığını belirterek, "Baraj yapıldı, bu tarafa su geldiğinde daha fazla üretim yapılmaya başlandı. Bu bölgede herkes geçimini bu işten sağlıyor, barajın olmasıyla, suyun gelmesiyle daha fazla çoğaldı." diye konuştu.

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