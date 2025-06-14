Kuruyemiş firması 30. kuruluş yılında 30 müşterisine "Togg" hediye ettiği kampanyasını tamamladı
Kuruyemiş sektöründe faaliyet gösteren, Tunçlar Holding bünyesinde bulunan ve Türkiye genelinde şubeleriyle hizmet veren Çitlekçi, sektörde bir ilki gerçekleştirerek 30 Togg marka otomobil hediye ettiği dev kampanyasını başarıyla sonlandırdı.
Ankara
Firmadan yapılan açıklamada, 30. yılını unutulmaz kampanyayla taçlandırmak isteyen Çitlekçi'nin "30. Yıla 30 Togg" sloganıyla Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u 30 şanslı müşterisine hediye etmek için kampanya düzenlediği anımsatıldı.
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3 Şubat-31 Mayıs'ta Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Konya, Bursa, İzmit, Çorum, Yozgat ve Afyonkarahisar'daki Çitlekçi mağazalarından veya "www.citlekci.com.tr" üzerinden tek seferde 500 lira ve katlarında alışveriş yapan üyelerin, her 500 liralık alışverişe bir çekiliş hakkı kazandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"13 Haziran Cuma saat 14.00'te Ankara Çankaya'daki Çitlekçi Kule Şubesi otopark alanında noter ve milli piyango huzurunda gerçekleştirilen çekiliş, YouTube, Instagram ve X üzerinden canlı yayınlandı. Milli Piyango İdaresinin 24 Ocak 2025 tarihli ve E-40453693-255.01.02-67629 sayılı izniyle gerçekleştirilen çekiliş, Çitlekçi'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanarak şeffaflık sağlandı."
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