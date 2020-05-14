Euro
7.51
Dolar
6.96
BIST 100
98,533.89
Altın
1,716.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Kovid-19'un etkisiyle 40 ila 60 milyon insan aşırı yoksulluğa itilebilir

BM, Kovid-19 bu yıl dünyada 40 ila 60 milyon insanı daha aşırı yoksulluğa itebileceği uyarısında bulunulurken, bundan en fazla etkilenecek olan bölgenin ise Sahraaltı Afrika olduğunu ifade etti.

Zeynep Kahveci   | 14.05.2020
Kovid-19'un etkisiyle 40 ila 60 milyon insan aşırı yoksulluğa itilebilir Fotoğraf: Yassine Gaidi/AA

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Birleşmiş Milletler (BM) ve İstatistiki Aktivite Koordinasyon Komitesi (CCSA) kurumlarından oluşan 36 uluslararası organizasyonun, "Kovid-19 dünyayı nasıl değiştiriyor: İstatistiki perspektif" başlığıyla yayımladığı raporda salgının ekonomiye ve sosyal hayata etkileri ele alınıyor.

Kovid-19 salgınının gelir, eğitim, istihdam ve şiddet gibi sosyal etkilerinin sıra, bankacılık ve sivil havacılık gibi hizmetlere etkilerine yer verilen raporda, salgında bazı ülkelerin tepe noktayı geride bıraktığı, bazı yerlerin "ikinci dalga" enfeksiyonlar gözlemlediği ve birçok bölgede ise vaka sayısının hızlı artışını sürdürdüğü bilgisi paylaşılıyor.

Küresel imalat daha fazla gerileyebilir

Salgının küresel ticarete etkisine de yer verilen raporda, küresel ticaretin yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3 gerilediği, fakat Kovid-19 önlemlerinin etkisinin büyük kısmının gözlemleneceği ikinci çeyrekte bunun bir önceki çeyreğe göre yüzde 26,9'luk düşeceği öngörülüyor.

Raporda, küresel imalatın büyük ülkeler arasındaki ticaret gerilimleri nedeniyle geçen yılda yavaşlamaya başladığı ve Kovid-19 kaynaklı ekonomik aksamalar nedeniyle daha fazla gerilemesinin beklendiği belirtiliyor.

Bankacılık sistemleri krize farklı tepkiler verebilir

Raporda, dışa bağımlılığın önemli göstergelerinden olan yabancı bankaların kısa vadeli kredilerinin gelişmekte olan bazı piyasalarda yüksek düzeyde olduğuna işaret edilirken, ulusal bankacılık sistemlerinin salgının tetiklediği şoka tepkilerinde farklılıklar beklendiği aktarılıyor.

Havacılık sektöründe ise filolarının yaklaşık yüzde 90'ının uçmadığı ve seyahat talebinin neredeyse yok olmasıyla havacılık endüstrisinin, tarihinin en derin krizini yaşadığı bilgisi paylaşılıyor.

Çalışma saatleri yüzde 10,5 düşebilir

Raporda, küresel istihdamda büyük bir kayıp gözlemlendiği vurgulanarak, toplam çalışma saatlerinin salgının etkisiyle ikinci çeyrekte yüzde 10,5 düşebileceği, bunun da 305 milyon tam zamanlı işçinin çalışma saatine denk geldiği belirtiliyor.

Dünya genelinde 1,6 milyar öğrencinin ise okulların eğitime ara vermesinden etkilendiği aktarılan raporda, krizin 40 ila 60 milyon insanı daha aşırı yoksulluğa itebileceği uyarısında bulunulurken, bundan en fazla etkilenecek bölgenin ise Sahraaltı Afrika olduğuna işaret ediliyor.

Avrupa ekonomisinde 1995'ten bu yana en sert düşüş

Raporda, krizin bölgelere göre etkilerine de değinilirken, Körfez bölgesinin bu yıl en iyi ihtimalle yüzde 0,6 büyüyeceği, en kötü ihtimalle ise yüzde 1,9 küçüleceği fakat 2021'de yüzde 0,5 ila 2,1 düzeylerinde büyüyebileceği ifade ediliyor.

Avrupa'nın ise ilk çeyrekte yüzde 3,5 küçüldüğü anımsatılan raporda, bu rakamın 1995'ten beri kaydedilen en sert düşüşe işaret ettiği aktarılıyor.

Raporda, ulusal istatistik ofislerinin de karşı karşıya olduğu zorluklara da değinilerek, istatistiklerin önem taşıdığı bu dönemde istatistiki sistemlerin basit istatistikleri derlemekte bile güçlük yaşadığı ve modern istatistik sistemleri ve veri altyapısına yatırım yapma ihtiyacının önemi vurgulanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi koronavirüse yakalandı
Astronotlar SpaceX'in insanlı test seferi için karantinaya girdi
İçişleri Bakanlığı: Vefa Sosyal Destek Grupları 5 milyon 674 bin 281 haneye ulaştı
İstanbullular kontrollü sosyal hayata alışmaya çalışıyor
Beyaz Saray'da kullanılan Kovid-19 testiyle ilgili tartışma yaratan araştırma

Benzer haberler

Kovid-19'un etkisiyle 40 ila 60 milyon insan aşırı yoksulluğa itilebilir

Kovid-19'un etkisiyle 40 ila 60 milyon insan aşırı yoksulluğa itilebilir

İstanbullular kontrollü sosyal hayata alışmaya çalışıyor

Beyaz Saray'da kullanılan Kovid-19 testiyle ilgili tartışma yaratan araştırma

Kilis Valiliği: Kovid-19 vakalarının önemli kısmı ev ziyaretleri nedeniyle meydana geliyor

Kilis Valiliği: Kovid-19 vakalarının önemli kısmı ev ziyaretleri nedeniyle meydana geliyor
İran'da Kovid-19 salgınında can kaybı 6 bin 854'e yükseldi

İran'da Kovid-19 salgınında can kaybı 6 bin 854'e yükseldi
Beşiktaş'ta 8 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş'ta 8 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı