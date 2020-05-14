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Ekonomi

Kayseri'de ekilmeyen bin dekar arazi ekonomiye kazandırıldı

Kayseri'de Talas Belediyesi, nadasa bırakılan 800 dekar için çiftçilere baklagil tohumu desteği verdi, 10 yıldır boş duran 200 dekar arazide de ekim yaptı.

Ergün Haktanıyan   | 14.05.2020
Kayseri'de ekilmeyen bin dekar arazi ekonomiye kazandırıldı

Kayseri

Kayseri'de Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarımsal alanların ekilmesi çağrısına karşılık veren Talas Belediyesi, ilçede boş arazilerin tarıma kazandırılması için çalışma başlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, koronavirüsten dolayı, toprakların daha iyi değerlendirilmesinin bir kez daha önem kazandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ekilmedik bir karış toprak kalmasın." çağrısına karşılık çiftçiye tohum desteği sağladıklarını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Çiftçimize 9 ton nohut, kuru fasulye ve mercimek tohumu teslim edip, nadasa bırakılmış 800 dekar araziye ekimini yaptık. Bununla da yetinmedik, ilçemiz sınırlarında bulunan ve yıllardır boş duran Abdullah Gül Üniversitesine ait 200 dekar araziye nohut ektik. Böylece toplamda bin dekarlık alanda baklagil üretimi gerçekleştirmiş olduk. Bu alan TÜİK verilerine göre 2019 yılında Talas genelinde gerçekleştirilen baklagil üretim alanından daha fazla."

Yalçın, elde edilecek ürünlerin hem belediye yemekhanesinde değerlendirileceğini hem de ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağını ifade etti.

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