Euro
8.83
Dolar
7.45
BIST 100
1,086.32
Altın
1,933.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı kabul etti.
logo
Dünya, Koronavirüs

Hırvatistan'da Kovid-19 önlemlerine karşı 'Özgürlük Festivali' düzenlendi

Hırvatistan'da, hükümetin Kovid-19 salgınına karşı getirdiği önlemlere tepki olarak düzenlenen "Özgürlük Festivali"ne binlerce kişi katıldı.

Sanela Crnovrsanin   | 05.09.2020
Hırvatistan'da Kovid-19 önlemlerine karşı 'Özgürlük Festivali' düzenlendi

Zagreb

Hırvatistan'da, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı getirdiği önlemlere tepki olarak "Özgürlük Festivali" düzenlendi.

Ülkede faaliyet gösteren Hak ve Özgürlük İnisiyatifi tarafından düzenlenen festivale katılan binlerce kişi, başkent Zagreb'deki Ban Josip Jelacic Meydanı'nda toplandı.

Zagreblilerin yanı sıra Dubrovnik, Split, Sibenik, Zadar, Rijeka ve İstra şehirlerinden otobüslerle festivale gelenler, tedbirlere yönelik tepkilerini ellerinde taşıdıkları "Kovid-19 yalan!", "Nefes almamızı yasakladılar!", "Bizim sorumluluğumuz, bizim seçimimiz, bizim kararımız" ve "Hepimiz Kovidiot değiliz!" yazılı dövizler ile ifade etti.

Festivalin organizatörleri, Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerle vatandaşların hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığını savundu.

İlk vakanın 25 Şubat'ta tespit ediliği Hırvatistan'da, bugüne kadar 11 bin 739 kişi Kovid-19'a yakalanırken, 197 kişi hayatını kaybetti. Ülkede hastalığa yakalanan 8 bin 771 kişi iyileşti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de Kovid-19 salgınında ölü sayısı 1000'i geçti
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 7 milyonu aştı
Hırvatistan'da Kovid-19 önlemlerine karşı 'Özgürlük Festivali' düzenlendi
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 19 milyonu geçti
Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 250 bin 92'ye yükseldi

Benzer haberler

İsrail'de Kovid-19 salgınında ölü sayısı 1000'i geçti

İsrail'de Kovid-19 salgınında ölü sayısı 1000'i geçti

Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 7 milyonu aştı

Hırvatistan'da Kovid-19 önlemlerine karşı 'Özgürlük Festivali' düzenlendi

Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 19 milyonu geçti

Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 19 milyonu geçti
Bakan Koca, Kovid-19'a ilişkin "bilimsel araştırmalara müdahale" iddiasını The Lancet'te yalanladı

Bakan Koca, Kovid-19'a ilişkin "bilimsel araştırmalara müdahale" iddiasını The Lancet'te yalanladı
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 192 bini aştı

ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 192 bini aştı