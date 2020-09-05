Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 19 milyonu geçti
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 19 milyonu aştı.
Ankara
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Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 19 milyon 22 bin 244 kişi, hastalığı yenmeyi başardı.
En fazla hastanın iyileştiği ilk 5 ülke sırasıyla ABD (3 milyon 637 bin 619), Brezilya (3 milyon 278 bin 243), Hindistan (3 milyon 162 bin 305), Rusya (838 bin 126) ve Güney Afrika (557 bin 818) oldu.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgınında vaka sayısı, dünya genelinde 26 milyon 922 bini geçerken salgında 880 bin 977 kişi hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.