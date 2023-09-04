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Ekonomi

KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırıldı

Bakan Şimşek, KOBİ'lerin kredi garanti sisteminden kullanabileceği kredi garanti limitlerinin artırıldığını belirterek, "Bankacılık sistemindeki sınırlı kaynaklarımızı yatırıma, üretime ve ihracata kanalize etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Mustafa Çalkaya  | 04.09.2023 - Güncelleme : 04.09.2023
KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırıldı

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şimşek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"KOBİ'lerin kredi garanti sisteminden kullanabileceği kredi garanti limitini 100 milyon liradan 150 milyon liraya artırdık. Bu rakamı KOBİ dışı büyük işletmeler için de 350 milyon liradan 500 milyon liraya yükselttik. Bu düzenlemeler dün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bankacılık sistemindeki sınırlı kaynaklarımızı yatırıma, üretime ve ihracata kanalize etmeye devam edeceğiz."

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