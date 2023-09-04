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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız." ifadesini kullandı.

Mustafa Çalkaya  | 04.09.2023 - Güncelleme : 04.09.2023
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu

Ankara

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ağustos ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını bildiklerinin altını çizen Şimşek, "Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız. Sonuçta sabretmemize değecek. Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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