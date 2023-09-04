Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız." ifadesini kullandı.
Ankara
Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ağustos ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.
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