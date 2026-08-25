Beşiktaş, orta saha oyuncusu Jean Onana ile yollarını ayırdı Beşiktaş, Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jean Emile Junior Onana Onana ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'a 2023-2024 sezonu başında transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla toplamda 16 maçta görev yaptı.

Onana, siyah-beyazlı kulüpteki kariyerinde kiralık olarak Fransa'da Marsilya ve İtalya'da ise Genoa takımlarının formalarını giydi.