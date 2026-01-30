Dolar
43.50
Euro
51.74
Altın
4,981.64
ETH/USDT
2,732.10
BTC/USDT
83,260.00
BIST 100
13,838.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

KİT'lerde 2025 yılı itibarıyla 96 bin 268 kişi çalışıyor

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda, 2025 yılı itibarıyla toplam 96 bin 268 kişi görev yapıyor.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 30.01.2026 - Güncelleme : 30.01.2026
KİT'lerde 2025 yılı itibarıyla 96 bin 268 kişi çalışıyor

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçen yılın son çeyreğine ilişkin KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam sayılarını açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde KİT'ler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda 96 bin 268 kişi çalışıyor. Bu kişilerin 96 bin 115'i Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 154'ü ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor.

Çalışanların 4 bin 250'si memur, 44 bin 111'i sözleşmeli, 38 bin 368'i kapsam içi işçi, 3 bin 626'sı kapsam dışı işçi, 5 bin 913'ü ise geçici işçi statüsünde bulunuyor.

Bu kapsamda, KİT ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda, 2025 yılı itibarıyla toplam 96 bin 268 kişi görev yapıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Otuz Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni"ne ilişkin paylaşım
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Çocuklarımızı ve gençlerimizi sanal tehlikelerden uzak tutmak hepimizin ortak görevi
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 87'ye çıktı
AFAD Başkanı Pehlivan: Personelimiz, İzmir'deki sağanak nedeniyle 112'ye gelen 577 ihbarın tamamına müdahale etti
Bakan Bayraktar: Hatay’da elektrik kesintilerini nasıl en aza indiririz, bu meseleleri masaya yatırdık
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

KİT'lerde 2025 yılı itibarıyla 96 bin 268 kişi çalışıyor

KİT'lerde 2025 yılı itibarıyla 96 bin 268 kişi çalışıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet